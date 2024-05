Traffico Roma del 23-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione code per lavori sulla Pontina tra Pratica di Mare Castelno verso Pomezia sempre per lavori in corso code anche su via Cristoforo Colombo all’altezza di via di Malafede in direzione diil centro la polizia locale segnala un incidente sul lungotevere Aventino nei pressi di via della Greca prestare le dovute attenzioni anticipiamo infine che anche quest’anno a partire dalle 22 sarà chiusa al transito il Sotto via di collegamento tra la circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo la riapertura è prevista domani mattina alle 6 per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità