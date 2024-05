Toti sotto interrogatorio nella caserma della Finanza di Genova - dimissioni più vicine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – E’ il giorno dell’attesodi Giovanni: il presidenteLiguria, indagato per corruzione elettorale, falso e voto di scambio, e attualmente agli arresti domiciliari, è stato portatoguardia didi piazza Cavour aper essere ascoltato dai magistrati che conducono la maxi inchiesta ligure. Nell’immediato dell’arrestonon aveva voluto rispondere al giudice per le indagini preliminari, riservandosi – è la motivazione addotta dagli avvocati difensori – di leggere prima le carte e di saperne così di più sulle accuse a lui contestate. Il presidenteregione Liguria Giovanni, in una foto d'archivio., 07 maggio 2024. ANSA/LUCA ZENNARO Oggiproverà a difendersi di fronte ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, che gli contestano di aver ceduto alle presunte pressioni dell’imprenditore Aldo Spinelli riguardo alle concessioni in porto a, in cambio di cospicui finanziamenti elettorali, alcuni intestati direttamente al suo Comitato, altri transitati per un suo conto personale, utilizzato comunque solo per spese politiche.