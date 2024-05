Torres-Benevento - designato l’arbitro | al Var un nome ‘noto’ ai tifosi giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Simone Galipò della sezione arbitrale di Firenze il fischietto scelto per dirigere, match di ritorno dei quarti di finale dei playoff in programma sabato in Sardegna. Si tratta, come già accaduto all’andata, di un ‘quinto anno’ nella Can di Lega Pro ed è uno degli arbitri in corsa per essere promosso in serie B. In questa stagione ha già incrociato i destini della Strega nella trasferta di Foggia (0-0). Al “Vanni Sanna” il direttore di gara toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo e Federico Linari di Firenze. Il quarto ufficiale sarà Andrea Ancora di Roma 1. Scelte anche le giacchette nere addette ai monitor: si tratta di Davide Ghersini (Var) di Genova e Salvatore Longo (Avar) di Paola. Il primo dei due non evoca certo buoni ricordi aiper aver arbitrato Frosinone-della stagione stagione 2016/17, una gara persa dai sanniti per 3 a 2 e molto contestata.