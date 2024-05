Torneo delle Contrade Antichi Feudui spreca tantissimo E il Pollino vince di corto muso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)traversagna 1feudi 0TRAVERSAGNA: Rebellino, Fortini, Tedeschi, Cialoni, Navari Lo. (Tosi Fr.), Silvestri, Costa, Biasci (Cipriani), Adami, Navari Le, Tosi Fe. (Benedetti). All.: Tessari.FEUDI: Ansini, Russo, Tonini (Bardi), Bazzichi, Lorenzi, Ventura, Cancogni (Garibaldi), Pellizzari, Ricco (Morra), Puccetti, Salini. All.: Palagi. Marcatore: 35’pt autorete Lorenzi. Note: espulso Cialoni. PIETRASANTA –re le partite con praticità, ovvero sfruttando al massimo le occasioni create e facendo anche affidamento ad un po’ di buona sorte, che non guasta mai. Serve questo perre uned ilTraversagna, squadra ogni anno chiamata all’impresa, questa cosa la sa bene. Così è stato anche per l’esordio, che la squadra di Tommaso Tessari ha fatto suo con un tutt’altro che semplice 1-0 su unFeudi volenteroso, un po’ sfortunato, ma sicuramente troppo sprecone.