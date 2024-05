Torna Rimini Wellness Off - il grande fuorisalone del fitnes - del benessere e dello sport

Da Rimini a Bologna a pedali contro la disuguaglianza di genere - Da rimini a Bologna a pedali contro la disuguaglianza di genere - Una pedalata di 135 chilometri, da rimini a Bologna, per sensibilizzare sulla disuguaglianza di genere. È questo l'obiettivo di 'La Risciò', una "carovana molto colorata e rumorosa", come la definisce ... ansa

Torna il Grand Prix Truck, pronto ad accogliere la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto - torna il Grand Prix Truck, pronto ad accogliere la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto - Nel weekend torna a Misano World Circuit il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck che darà il via alla stagione 2024 ... riminitoday

Euro 2024, Spalletti fa già discutere. La lista dei 30 convocati del ct: c’è Fagioli dopo la squalifica per scommesse, fuori Locatelli - Euro 2024, Spalletti fa già discutere. La lista dei 30 convocati del ct: c’è Fagioli dopo la squalifica per scommesse, fuori Locatelli - La lista dei preconvocati Per la prima volta nella storia della competizione, il numero di giocatori convocati all’Europeo sarà di 26 (al posto dei consueti 23). Gli Azzurri sono sicuri di non poter ... ilfattoquotidiano