Torna Rimini Wellness Off - il grande fuorisalone del fitnes - del benessere e dello sport

Torna Rimini Wellness Off, il grande fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport - Organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con la 18esima edizione di RiminiWellness Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno, torna RiminiWellness OFF, il grande fuorisalone del fitness, del benessere e ... adnkronos

Sport e benessere al mare e in citta. Torna RiminiWellness OFF - ... ore 7 - 9 e ore 18 - 20 " piazza Malatesta, 30 (Corsi aperti a tutta la popolazione di risveglio muscolare, pilates, yoga, funzionale e total body) RBR Rimini Basket " venerdì 31 maggio e sabato 1 ... newsrimini