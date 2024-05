Tiero FdI | Ok del Consiglio regionale a investimenti e risorse sul porto di Gaeta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024),23 maggio 2024 – “Ringrazio i consiglieri che hanno approvato la mozione presentata dal sottoscritto e volta a rilanciare ildi. La giunta Rocca si assume l’impegno di potenziare unstrategico per il nostro territorio”. Lo dichiara in un comunicato stampa, Enrico, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive deldel Lazio “Esprimo grande soddisfazione – prosegue– per l’approvazione di un atto che impegna politicamente la Regione all’erogazione dei fondi che la legge di stabilità2024 destina in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centro-settentrionale. Stiamo parlando di 1,24 milioni per il 2024, 750.000 per il 2025 e 500.000 per il 2026 destinati ad una equa e paritaria ripartizione delletra i porti di Civitavecchia Fiumicino e. La Regione dovrà promuovere presso il Governo e il Ministro delle Infrastrutture un’iniziativa legislativa di modifica della L.