Thiago Motta non rinnova con il Bologna | l’addio del presidente Saputo Ora lo aspetta la Juve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La notizia era nell’aria da diverse settimane, ora è arrivata l’ufficialità. Con una nota ufficiale, ilha comunicato la volontà didi nonre con il club. “In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente” ha dichiarato ildei rossoblu, Joey. “Ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”. Futuro a tinte bianconere per, sinonimo dintus.ntus, sto arrivando Ancora qualche settimana eraggiungerà la Continassa per firmare il nuovo accordo, il primo con una “big” del campionato. Dopo l’esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno scelto l’allenatore del futuro.