Thiago Motta - inizia il conto alla rovescia | la Juve lo aspetta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tra oggi e domani l’incontro trae Saputo in cui gli comunicherà la decisione di lasciare il Bologna e andareto ilper l’arrivo di. Come rivelato da Fabrizio Romano, nelle prossime 24/48 ore il tecnico incontrerà il presidente Saputo per comunicare la sua decisione di lasciare .

Bologna, 22 maggio 2024 - “Con questi risultati avete portato il Bologna e la nostra città in Champions”, è il ringraziamento del sindaco Matteo Lepore. E sotto la curva Andrea Costa, popolata da circa duecento tifosi con sciarpe e bandiere, antipasto della parata sul pullman scoperto che porterà la squadra in piazza Maggiore, tutto il Bologna questa sera ha ricevuto dalle mani del sindaco l’ambito riconoscimento del “Nettuno d’oro”. ilrestodelcarlino

Lanzafame: ”Non saprei esprimermi sull’esonero di Allegri, perché questa è una vicenda che coinvolge soltanto soltanto le parti interessate e non conosco i dettagli” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Davide Lanzafame. terzotemponapoli

Cazzullo: "Con Allegri, Lookman e l'Atalanta non avevano toccato palla" - Le piace Thiago Motta per la successione di Allegri Sandro Veronesi: "È una bella scommessa. Motta è l'emergente più elegante, quello che ha mostrato il calcio migliore e con il Bologna ha ottenuto ...

Milan, Fonseca s'avvicina ma Ibra spinge Van Bommel - Il valzer delle panchine in Serie A sta entrando ormai nel vivo. La Juventus aspetta ormai soltanto che Thiago Motta sancisca l'addio al Bologna nelle prossime ore per completare l'accordo di massima già impostato nella scorse settimane. Sul tavolo un triennale da 4 milioni a stagione per portare in ...