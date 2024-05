Thiago Motta dice addio al Bologna Tutto pronto per il passaggio alla Juve

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il tecnico italobrasiliano ha comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto con i felsinei e domani a Genova siederà per l'ultima volta sulla panchina rossoblù. Questo il primo step per il suoin bianconero, per luiun triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.