The Hedge Knight | Dunk e Egg si preparano a conquistare Westeros con una nuova serie TV

Su Prime Video è in uscita una nuova serie tv alt - fantasy che vi farà innamorare - Laurie MacDonald (Men In Black, Il gladiatore) e Sarah Bradshaw (La mummia e A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, di prossima uscita per HBO) sono executive producers delle serie. Jamie ... serial.everyeye

A Knight of the Seven Kingdoms: Svelati nuovo titolo e numero di episodi del secondo spin - off de Il Trono di Spade - Ma non è tutto: d'ora in poi il progetto, finora noto con il titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight , si intitolerà semplicemente A Knight of the Seven Kingdoms (tradotto Un ... comingsoon