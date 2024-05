The Boys - brutte notizie per lo spin-off ambientato in Messico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024) La produzione aveva annunciato pochi mesi fa l'intenzione di realizzare un nuovo-off in live-action dopo Gen V Mentre siamo tutti in febbricitante attesa del debutto della Stagione 4 di The, Prime Video presto sperimenterà ancora di più con il mondo della serie, in particolare con il nuovo-off in live-actionin. Il progetto esplorerà ulteriormente il regno dei supereroi violenti di The, ma sembra che dovremo aspettare ancora un po' prima che si concretizzi. In una recente intervista con Entertainment Weekly, Eric Kripke, showrunner di The, ha rivelato che anche se i lavori su The: Mexico sono iniziati, la serie ha ancora "molti ostacoli" prima di diventare realtà. "Stanno ancora facendo ….