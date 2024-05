Test epatite C | domenica 26 maggio il primo screening gratuito nelle piazze toscane

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 232024 – Un’estesa campagna regionale diper l’C. Anpas, Croce Rossa e Misericordie partecipano anche quest’anno all’iniziativa della Regione che vede coinvolti medici di famiglia e farmacie. La campagna prende il via con un grande open day il 26, dove saranno allestiti dei punti di controllo nei quali i cittadini potranno sottoporsi alloper l’C. I controlli sono fondamentali, ricordano dalle associazioni: alla fine della scorsa edizione, il 31 dicembre dello scorso anno, in Toscana, erano stati effettuati oltre 41mila. Per questo, il settore igiene e sanità pubblica ha lavorato a stretto contatto con il ministero della salute per richiedere una proroga. L’obiettivo è offrire un’ulteriore opportunità di prevenzione a chi non fosse riuscito ad effettuare lo. Grazie al, chi è inconsapevole di avere l’C potrà infatti avere un tempestivo accesso alla cura e quindiri possibilità di guarire grazie alle terapie ad oggi disponibili.

Tumore della vescica, campagna 'In viaggio verso la prevenzione' a Milano, Bari e Roma - ...nota - sarà presente in ciascuna delle città coinvolte per un intero weekend (Milano 25 - 26 maggio;... quando parliamo di carcinoma alla vescica, sappiamo che è una patologia che non prevede screening ... valledaostaglocal

Settimana mondiale della tiroide: il 26 maggio screening gratuito a Brindisi in Piazza Vittoria - ... domenica 26 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, medici e farmacisti saranno in Piazza Vittoria a Brindisi per offrire una giornata di screening gratuito ai cittadini per la prevenzione delle malattie ... brundisium