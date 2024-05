(Di giovedì 23 maggio 2024) Monte Grimano Terme, 23 maggio 2024 - Il Ministero della cultura ha assegnato 2.740.000 euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica nei luoghi di culto delle, in attuazione del, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Su un totale di 129,3di euro per 167 edifici sparsi in tutta Italia. Qualibeneficeranno dei fondi E tutte lemarchigiane che beneficeranno di queste risorse appartengono alla provincia di Pesaro Urbino. Zoomando: 270mila euro alla Chiesa di San Leo a Carpegna; 170mila alla Chiesa (campanile) di San Biagio e 240mila alla Chiesa di Santa Maria di Reclauso a Monte Cerignone; la fetta più grossa, 900mila euro alla Chiesa di San Giovanni Battista in Monte Tassi a Monte Grimano Terme. E ancora, 660mila alla Chiesa di San Biagio e 215mila alla Chiesa di Sant'Angelo alle Petrelle a Piandimeleto. Infine 285mila euro alla Chiesa (campanile) di San Martino in Piagnano a Sassocorvaro Auditore.

Terremoto nelle Marche: per le chiese in arrivo 2,7 milioni dal Pnrr - Terremoto nelle marche: per le chiese in arrivo 2,7 milioni dal pnrr - I fondi per la messa in sicurezza dei luoghi di culto sono tutti destinati alla provincia di Pesaro Urbino. 900mila euro saranno solo per la chiesa di San Giovanni Battista a Monte Grimano Terme ... ilrestodelcarlino

I soldi del Pnrr per proteggere le chiese dai terremoti: l’elenco dei luoghi di culto a cui vanno 129 milioni di euro - I soldi del pnrr per proteggere le chiese dai terremoti: l’elenco dei luoghi di culto a cui vanno 129 milioni di euro - Roma, 23 maggio 2024 – Quasi 130 milioni di euro di risorse del pnrr per mettere in sicurezza sismica 167 luoghi di culto (principalmente chiese). quotidiano

Istat, fumata bianca dalla Camera: Francesco Maria Chelli è il nuovo presidente - Istat, fumata bianca dalla Camera: Francesco Maria Chelli è il nuovo presidente - A oltre un anno dalle dimissioni di Gian Carlo Blangiardo, si chiude una vicenda lunga oltre un anno. Ora la nomina del consiglio di istituto, che potrebbe slittare dopo le europee ... milanofinanza