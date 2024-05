Terremoto - in arrivo oltre 10 milioni per 14 luoghi di culto in Emilia Romagna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bologna, 23 maggio 2024 -10indal ministero della Cultura per l'adeguamento e la messa in sicurezza sismica neidi, torri e campanili dell'. La metà sarà destinata a strutture in provincia di Forlì Cesena. In tutto sono 14 ididella regione che riceveranno i 10.220.000 di fondi. La provincia di Forlì Cesena è quella che ne riceverà di più: sul piatto 5.340.000 di euro che saranno destinati a otto chiese. Segue il Riminese con tredestinatari dei fondi pari a a poco più di un milione in tutto, poi una chiesa a Modena, una nel Ravennate e una in provincia di Reggio. Vediamo nel dettaglio le cifre. Sono previsti 2.900.000 di euro per l'abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena e 240mila euro per la cattedrale; 270mila euro per Chiesa e Campanile di Sant'Andrea in Badia a Dovadola; 740mila euro per la Cappellania coadiutoriale Santa Maria in Forno' e ancora 550mial euro per la cattedrale di Forlì e il campanile.

