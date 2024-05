Terremoto - due scosse ravvicinate in Puglia | trema la terra a nord di Foggia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Duedi, nel giro di un paio d'ore, sono state registrate in: la Sala Sismica INGV di Roma ha rilevato due movimenti tellurici di magnitudo 2.1, con epicentro situato adi. Lesi sono verificate rispettivamente alle 6:36 e alle 8:36. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma lesono state percepite in un raggio di circa 30 km dall'epicentro, situato a-est del capoluogo dauno, a una profondità di 13 km. Una notizia arrivata in un momento di forte tensione in Italia, con alcune zone del Paese che vivono da giorni l'incubo dellacheall'improvviso. In particolare, nell'area dei Campi Flegrei nel Napoletano, in Campania, alcune famiglie sono state evacuate a seguito dell'intensa attività sismica degli ultimi giorni, che ha raggiunto la massima allerta con una scossa di magnitudo 4.