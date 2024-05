Ternana - la notte della verità | la carica di Breda | Abbiamo fiducia in quello che sappiamo fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tutto in una sera. Squadra e città si fondono per tentare l’impresa che fino a qualche settimana fa appariva quasi impossibile. "C’è un grande carico emotivo – spiega Roberto– ma è una partita vitale e l’energia deve essere indirizzata dove vogliamo. Conosciamo i nostri punti di forza, ma c’è il rispetto per l’avversario e ci sono sempre episodi da saper gestire.acquisito un’identità chiara, ma questa sfida potrebbe richiedere anche cose che nonprovato. Sarà importante essere pronti a trovare soluzioni". La coesione e la sostanza: "Come gruppo possiamo mettere in luce quanto fatto insieme e dove siamo passati. E’ un’analisi che rimane, a livello individuale e di squadra. Ma per gli altri non conta. Conta solo la permanenza in Serie B eche quanto fatto resterà nel nostro percorso". L’avversaria è ancora viva: "Il Bari ha elementi di valore e personalità che sanno interpretare le situazioni, come accaduto giovedì scorso quando hanno fatto due partite diverse.