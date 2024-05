Ternana-Bari - playout Serie B | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024)è una partita valida per il ritorno deldiB e si gioca giovedì alle 20:30:oni,tv eng. Sette giorni fa, nel match d’andata, ilnon è riuscito a sfruttare il fattore campo e si è dovuto accontentare di un pareggio (1-1) con la. La spinta dei 33mila del San Nicola non è bastata per permettere agli uomini di Federico Giampaolo di portare a casa un successo prezioso, che avrebbe permesso ai Galletti di giocare per due risultati su tre nella gara di ritorno. Un momento del match d’andata – IlVeggente.it (Lapresse)I rossoverdi, infatti, sarebbero salvi anche facendo lo stesso risultato dell’andata grazie al miglior piazzamento in classifica. In caso di ulteriore parità non si andrà a supplementari ma la differenza la faranno i due punti in più collezionati dalle Fere in regular season.dunque costretto a vincere in terra umbra per scongiurare una retrocessione che farebbe parecchio rumore.