Ternana-Bari dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Claudio Ranieri lascia il Cagliari ed il calcio a meno di una chiamata da una nazionale. Stasera l’ultima partita dell’allenatore rossoblu in Cagliari-Fiorentina, fine del campionato dei sardi salvatisi la scorsa giornata e con i viola che proveranno la prossima settimana (finale di Conference League) a far fare all’italiana una figura meravigliosa come quella di ieri.

