Ternana-Bari - atto finale dei playout di Serie B! La decisione su Carboni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lae ilsi giocano la permanenza inB negli ultimo 90 minuti utili, dopo una gara di andata terminata in perfetta parità. L'allenatore della squadra umbra, Breda, ha preso la suasu, giocatore in prestito dall'Inter. Di seguito le formazioni ufficiali ULTIMI NOVANTA MINUTI – Lae ilsi giocano la permanenza inB nella sfida di ritorno deiche andrà in scena alle 20.30 allo stadio Libero Liberati. Dopo una gara di andata terminata sull'1-1, la squadra umbra ha due risultati su tre a disposizione mentre i pugliesi sono condannati alla vittoria. L'allenatore della, Breda, ha preso la suasu Franco, giocatore in prestito dall'Inter che sarà regolarmente in campo dal 1?. Di seguito le formazioni ufficiali., sfida di ritorno deidiB: le formazioni ufficiali,titolare(3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Amtucci, Faticanti, Luperini,; Pereiro, DiStefano(3-5-2):Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti