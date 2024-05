Tennis - Matteo Berrettini salta il Roland Garros

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per unta recuperato, Jannik Sinner, ve n’è uno che invece sarà costretto are l’appuntamento,. Ovviamente non ci sono collegamenti tra i due eventi, ma solo la sfortuna di un giocatore che negli ultimi anni è stato bersagliato dagli infortuni. Il romano non sarà presente ale ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso i propri profili social. Per il suo ritorno lui stesso ipotizza, problemi fisici permettendo, la stagione su erba.ilGli allenamenti non finiscono mai, ma se il fisico non dà le risposte giuste allora è meglio prendersi una pausa per rifiatare.lo sa bene, visto che purtroppo è stato bersagliato dagli infortuni nelle ultime stagioni, e ora ha dunque preso la sofferta decisione di fermarsi nuovamente: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi senta ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque.

Matteo Berrettini non giocherà al Roland Garros: "Non sono ancora pronto" - Matteo Berrettini non giocherà al Roland Garros. E' stato lo stesso tennista romano, che via Instagram ha comunicato la decisione di far slittare il suo rientro in campo. "Nonostante mi stia allenando ...

Berrettini non sarà al Roland Garros: "Tornerò per la stagione sull'erba" - Matteo Berrettini non sarà al Roland Garros. L'annuncio del tennista arriva attraverso un post pubblicato su Instagram. "Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per ...