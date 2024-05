Tennis - la rivincita della fidanzata | una foto per smentire il flirt

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024), è bastata unapostata dalla suaper mettere tutti a tacere: non c’è nessun, adesso è ufficiale. Sono sui quotidiani sportivi, sui mensili, sui settimanali, sui cataloghi di moda. Sono in tv, sui social, nelle vetrine dei negozi. Iti, provate a dire il contrario, sono ormai praticamente dappertutto. A testimoniare quanto a dismisura sia aumentato il loro appeal è il fatto che molti brand di lusso li hanno ingaggiati come testimonial. Si pensi a Gucci, per esempio, che intuendo il potenziale di Jannik Sinner si è accaparrato il suo bel faccino prima ancora che esplodesse. Jannik Sinner (LaPresse) – ilveggente.itCi sta, quindi, che si parli di loro in ogni dove. E che i pettegolezzi sulla loro vita privata si rincorrano senza sosta, come è successo nei giorni scorsi. Si è fatto un gran ciarlare, come certamente sapranno i bene informati,presunta liaison tra il campione altoatesino e la sua collega russa Anna Kalinskaya.