Tenaris - nel 2023 fatturato e utile più alti di sempre | Avanti su idrogen - decarbonizzazione e intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il vicepresidente e amministratore delegato diDalmine, Michele Della Briotta, lo ammette senza giri di parole: impossibile, nel 2024, replicare i risultati dello scorso anno. Più che un mettere le mani, è un semplice fare i conti con la realtà: a una programmazione puntuale e a scelte impeccabili nel campo degli investimenti, infatti, si sono aggiunte condizioni economiche e geopolitiche eccezionali che hanno agito da propulsori fondamentali per mettere a bilancio undi quasi 1,8 miliardi di euro, in crescita del 20% e capace di superare il precedente record storico aziendale che resisteva dal 2008. “Un anno fa avevamo raccontato di un 2022 con risultati positivi nonostante un contesto mondiale complesso – sottolinea Della Briotta – Ma, un po’ come l’Atalanta, continuiamo a migliorare e siamo qui a parlare di dodici mesi straordinari, in un contesto competitivo come è il settore dell’acciaio in Europa e nel mondo.