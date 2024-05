Tempo bello instabile Sottocorona spazza via ogni speranza di un weekend soleggiato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il grande caldo e l'estate sembrano ancora essere lontani dall'Italia. Il quadro del meteo è fornito dall'esperto di La7, Paolo, che si collega come di consueto con la puntata di Omnibus e lo fa anche il 23 maggio, occasione in cui mostra una particolare immagine da satellite: “Si riferisce a circa metà del pomeriggio di ieri. Queste formazioni nuvolose al centro qualche fenomeno intenso lo hanno dato, queste al nord dove era previsto che ci fossero fenomeni quelli intensi, cioè piogge un po' ovunque i fenomeni intensi isolati, isolati ma intensi. Ma dalle foto che ci sono state mandate altro che fenomeni intensi”. Si passa quindi alle previsioni delgiorno per giorno: “La zona di nuvole più chiare riguarda questa parte dell'alto Piemonte, della Lombardia, in effetti già questa mattina ci sono delle precipitazioni. L'instabilità, con nuvole intense, ci sarà su tutte le regioni del nord.