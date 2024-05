Tempesta d’Amore anticipazioni dal 27 al 31 maggio | Josie e Paul vanno via!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2024) La popolare soap opera tedesca “” continua a emozionare i suoi fan con storie avvincenti e colpi di scena. Vediamo insieme cosa succederà negli episodi in onda su Rete4 dal 27 al 312024. Prepariamoci a dire addio a, mentre nuovi intrecci amorosi e drammi familiari si delineano all’orizzonte. Uomini e Donneoggi: sboccia l’amore tra Cristiano e Asmaaabbandonano l’hotelsono pronti a lasciare l’hotel Fürstenhof per iniziare una nuova vita insieme. Tuttavia, l’addio non è facile, soprattutto per, che è molto legata a suo padre Erik.cerca di rassicurarla parlando del futuro felice che li attende, ma la ragazza non può fare a meno di sentirsi in ansia. Per salutare tutti,decide di preparare dei cioccolatini d’addio con l’aiuto di Shirin. Questo gesto dolce simboleggia il legame affettuoso che ha con i suoi amici.