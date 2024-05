Tecnologia | anche Scarlett Johansson si scaglia contro OpenAI

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ toccatoalla splendidafinire vittima dell’IA: “Hanno copiato la mia voce per ChatGPT”, celebre attrice hollywoodiana, ha recentemente espresso il suo disappunto nei confronti di, accusando l’azienda di aver utilizzato una voce sorprendentemente simile alla sua per il nuovo modello di intelligenza artificiale ChatGPT-4o.Johanson -Ansa- Notizie.comL’attrice ha rivelato che nonostante avesse rifiutato una proposta diretta da parte dell’azienda nove mesi fa per motivi personali, si è trovata davanti a un fatto compiuto quando la demo del sistema è stata pubblicata.e la presentazione di Sky e le Reazioni Durante un evento ampiamente pubblicizzato la scorsa settimana,ha introdotto ‘Sky’, una voce AI che molti hanno immediatamente associato aper la sua somiglianza con il personaggio interpretato dall’attrice nel film “Her”.