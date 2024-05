Tarquinia - Giulivi | Non parteciperò al confronto organizzato da ‘Semi di pace’ | ecco perchè

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – “Voglio spiegare apertamente il motivo per il quale nonalideato dadi pace‘”. L’associazione in questione, congiuntamente con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, è tra le promotrici di una denuncia nei confronti del Comune disul taglio dei pini in viale Mediterraneo, una vicenda avulsa dal contesto in cui le stesse dovrebbero operare”. E’ quanto dichiara il primo cittadino di, nonchè candidato a sindaco alle elezioni dell’8 e 9 giugno, Alessandro. “Inoltre, non più di due mesi fa, il suo presidente si è reso autore di una lettera nella quale, tra le altre ingiurie, si tacciava il sottoscritto di tirannide, con una acredine tale da impedire qualsiasidemocratico ed equilibrato. Contrariamente a chi deve proporre idee, possibilmente nuove e non già attuate dall’Amministrazione in carica, sono i fatti a parlare per noi” sottolinea.

Tarquinia - Elezioni, Giulivi: "Non parteciperò al confronto di 'Semi di pace' perché non è democratico ed equilibrato" - TARQUINIA - Riceviamo e pubblichiamo: Voglio spiegare apertamente il motivo per il quale non parteciperò al confronto ideato da "Semi di pace". L'associazione in questione, congiuntamente con la Società Tarquiniense d'Arte e Storia, è tra le promotrici di una denuncia nei confronti del Comune ...

La manifestazione di 'Semi di pace' non vedrà la partecipazione di Giulivi - Riceviamo e pubblichiamo Tarquinia - Voglio spiegare apertamente il motivo per il quale non parteciperò al confronto ideato da 'Semi di pace'. L'associazione in questione, congiuntamente con la Società Tarquiniense d'Arte e Storia, è tra le promotrici di una denuncia nei confronti del Comune ...