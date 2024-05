Tante feste - Up to you e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di giovedì 23 maggio 2024)in varie località, il festival Up to you,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 23 maggio. Ecco gli appuntamenti.alle 17.30 allo Spazio Viterbi, nel palazzo delladi, presenteranno le proprie ricerche Ludovica Montalti, vincitrice del Premio Savoldelli 2022: Gli “albi” calcografici a tema agiografico in area lombardo-veneta nella prima età moderna; e Sara Nisoli, vincitrice della Borsa Circolari 2023: L’Onmi di: le istituzioni e la maternità nella prima Italia repubblicana (1946-1950) . Coordina Francesca Tasca.alle 17.30 alla biblioteca Tiraboschi, a, si terrà una lettura ad alta voce da parte dei volontari de Il Circolo dei Narratori di “Blu. Un’altra storia di Barbablu” scritto da Beatrice Masini Per riflettere su una riscrittura della celebre fiaba da una prospettiva femminile.

