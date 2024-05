Taiwan dispiega sue forze per ' rispondere' a esercitazioni Cina

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Abbiamo inviatomarittime, aeree e terrestri per: per difendere la libertà, la democrazia e la sovranità" di, afferma Taipei dopo che laha lanciato stamattinamilitari intorno all'isola.ha quindi condannato le manovre di Pechino definendole "provocazioni irrazionali". .

La Cina avvia due giorni di manovre militare intorno a Taiwan - La Cina avvia due giorni di manovre militare intorno a taiwan - La Cina ha lanciato oggi manovre militari "attorno" a taiwan, tre giorni dopo l'insediamento sull'isola del nuovo presidente Lai Ching-te (William Lai). Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cine ... ansa

Taiwan: aggressione con coltello nella metro di Taichung provoca almeno 4 feriti - taiwan: aggressione con coltello nella metro di Taichung provoca almeno 4 feriti - nella regione centrale di taiwan. Stando a quanto riferito dal commissario del locale dipartimento di polizia, Lee Wen-chang, l’uomo è stato arrestato, il convoglio sigillato, e i passeggeri feriti ... agenzianova