Taca tè illumina la rassegna Up to you | nella danza l’incontro tra generazioni - passato e futuro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non usa le parole, eppure ogni sfumatura dell’animo umano. Il corpo ha un linguaggio potente, vero, unico per ciascuno. Ospiti della“Up to you”, Antonio Caporilli e Francesca Lastella, ballerini della compagnia Sanpapiè, hanno raccontato una storia senza usare la voce.loro performance serve alcuna parola: bastano le due del titolo: “tè” anche in dialetto emiliano significa “comincia tu”. Una sfida, un invito, l’inizio di un’alleanza che ha la stessa energia di “Up to you” (“Tocca a te”), la kermesse di spettacolo dal vivo, giunta alla quinta edizione, organizzata da ragazze e ragazzi under 30. L’inizio statico della performance – i due artisti accolgono il pubblico immobili l’uno di fronte all’altro – viene smentito dal resto dell’esibizione. L’uomo e la giovane donna, a piedi nudi, si guardano a lungo prima di iniziare are sulle note del liscio. Sul palco si incontrano, si allontanano, si inseguono: è la rappresentazione della lontananza trache, una dimensione senza tempo, trovano finalmente un punto di incontro.