(Di giovedì 23 maggio 2024) La squadra di pallanuoto che milita nel campionato di Promozione Triveneto dellaha fermato la capolista, la Virgiliana Mantova per 7-4. Nella piscina discorso si è assistito ad una partita molto combattuta, visto che all’andata era terminata 11-10 per i mantovani. La vittoria è un risultato utile per la formazione codigorese, per potersi avvicinare alla promozione inC. Le due squadre iniziano subito attaccando, senza nascondersi, ad avere la meglio nel primo quarto di gioco sono gli ospiti, che riescono a segnare 3 reti, un tiro di rigore, una superiorità numerica ed un goal allo scadere di un possesso palla. Gli atleti di mister David Vecchiattini non si perdono d’animo, continuano ad attaccare la porta avversaria, provando con numerosi tiri dal perimetro riuscendo ad accorciare le distanze con la doppietta di Drago e il pareggio di capitan Ferro.

Swim Project Codigoro si gioca la serie C. Sabato in casa il big match contro Belluno - swim project Codigoro si gioca la serie C. Sabato in casa il big match contro Belluno - La squadra di pallanuoto che milita nel campionato di Promozione Triveneto della swim project Codigoro ha fermato la capolista, la Virgiliana Mantova per 7-4. Nella piscina di casa sabato scorso si è ... ilrestodelcarlino

O’Neil Aquatics Center to reopen after revitalization project - O’Neil Aquatics Center to reopen after revitalization project - After both the COVID-19 pandemic and a revitalization project, it’s been about four years since the O’Neil Aquatics Center in Bloomington has been open to the public. That will change on May 25. Among ... msn

Paris Mayor Anne Hidalgo set to swim in the Seine on June 23 - Paris Mayor Anne Hidalgo set to swim in the Seine on June 23 - The socialist elected official invited a number of VIPs to swim in the river on Olympic and Paralympic Day. Should weather conditions prove unfavorable, or water quality inadequate, the swim will be ... lemonde.fr