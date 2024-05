Sventato attentato alla Torcia Olimpica in Francia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Eysines, nella Gironda. Aveva intenzione di compiere un omicidio di massa questo giovedì, 23 maggio, durante il passaggio della fiammaa Bordeaux. L'arresto è stato effettuato il 21 maggio, secondo le informazioni di CNews confermate su X dal ministro degli Interni Gérald Darmanin. Secondo il canale, l'individuo sarebbe un sostenitore del movimento Incel (single involontari), noto per il suo odio nei confronti delle donne. Sul suo profilo Facebook gli investigatori hanno scoperto un'allusione a Elliot Rodger, l'autore dell'omicidio di massa avvenuto il 23 maggio 2014 a Isla Vista, negli Stati Uniti, che provocò sei morti e 14 feriti. Il 22enne si è poi suicidato. Era uno dei “celibi involontari”.Questo giovedì 23 maggio coincide quindi con il decimo anniversario di questo omicidio. Su Facebook l’arrestato ha scritto: “Ci manchi, Elliot”. Il sospettato è stato presentato al magistrato il 22 maggio e posto in custodia cautelare.

