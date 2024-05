Supplenze 2024 | scuola di Venezia ricerca docente A027 Interpello

A partire dalle 12.00 di oggi, 20 maggio, finalmente i docenti precari di tutti i gradi di scuola potranno produrre le domande di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) in vigore per il biennio 2024/25 e 2025/26. orizzontescuola

Il punteggio massimo cumulabile, per ciascuno anno scolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. L'articolo Graduatorie GPS supplenze 2024, qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni anno per classe concorso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Graduatorie GPS 2024: i 24 CFU non hanno punteggio, TFA sostegno vale come altro titolo se conseguito entro il 10 giugno. RISPOSTE AI QUESITI - C'è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la domanda per l'inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 - 2026. La redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time , il format di consulenza in onda sui nostri canali social. Ecco le risposte alle vostre domande ...

Nascite e alunni in forte calo, ma il numero dei docenti fino al 2027 rimane immutato. Anche delle cattedre di fatto e in deroga - Per il personale educativo sono previste in organico di diritto 2.277 unità per il solo 2024/25". ... ma anche delle supplenze che risultando sempre in organico di fatto sono attribuite al 30 giugno ...