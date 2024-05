Superbonus - il decreto è legge | via libera della Camera Tutte le novità

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilcon l’ultima stretta sulottiene il via libero definitivo allae diventa. I deputati si sono espressi con 150 voti favorevoli e 109 voti contrari. Il provvedimento, sul quale alla vigilia il governo aveva incassato fiducia, diventain seconda lettura dopo essere stato approvato a Montecitorio, senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.Leggi anche:va alla, ok alla stretta in Senato Lo Spalma-detrazioni La principale innovazione voluta da Giorgetti è stata il cosiddetto “Spalma-detrazioni”: da quattro anni si sale a dieci di periodo in cui ripartire le detrazioni per le spese legate ai bonus edilizi sostenute dal gennaio 2024 (con effetto, quindi, retroattivo). Con esso, è arrivato anche lo stop da gennaio 2025 alla compensazione per banche e assicurazioni dei crediti da bonus edilizi con i contributi Inps e Inail.

