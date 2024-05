Superbonus e Redditometro - Conte | è Governo da dilettanti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (askanews) – “Dopo aver gestito ilper due anni si rimangiano tutti gli impegni che loro stessi hanno scritto nero su bianco e gettano sul lastrico imprese e famiglie italiane. E così col: lo introducono e poi se lo rimangiano, dicono che non vogliono uno stato di polizia fiscale ma vanno in quella direzione, adesso che c’è la campagna elettorale ma vedrete che lo riproporranno un attimo dopo. Andate a casa, siete dei”. Così il presidente M5S Giuseppe, a margine di un evento elettorale a Monterotondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

Festa per 50 anni Legacoop Toscana, mostra con foto storiche - Festa per 50 anni Legacoop Toscana, mostra con foto storiche - Festa oggi in piazza Santissima Annunziata per celebrare i 50 anni di Legacoop Toscana. È stata inaugurata una mostra fotografica 'Cooperazione, un'idea di società', al Museo degli Innocenti. (ANSA) ... ansa

Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Il durissimo appello di Pier Luigi Bersani a Giovanni Toti, da stamattina impegnato a rispondere alle domande dei pm sulle accuse di corruzione e di voto di scambio ... ilfattoquotidiano

Superbonus: Conte, 'Meloni e Giorgetti si rimangiano impegni' - superbonus: Conte, 'Meloni e Giorgetti si rimangiano impegni' - Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Sul superbonus, dopo che lo hanno gestito Giorgetti per tre anni e la Meloni ormai da due si rimangiano tutti gli impegni che loro stessi hanno scritto nero su bianco e ma ... affaritaliani