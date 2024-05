Sueperbonus - giochi ufficialmente chiusi | nuova strett - ecco chi farà i controlli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Superbonus, partita chiusa a Montecitorio. Via allaa. L'Aula della Camera infatti ha approvato, in via definitiva, con 150 sì e 109 no, il decreto Superbonus. Il testo, originariamente composto da dieci articoli, era passato, a seguito dell'esame di palazzo Madama, a 17 articoli. Diverse le misure contenute nel provvedimento. Si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal primo aprile del 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con l'esclusione degli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme. Si stabilisce, poi, che il capo del dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, proceda al riparto delle predette risorse tra i commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei Comuni interessati.