Su il sipario saluta la Vaccari con l’ultimo spettacolo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 23 maggio 2024 - Ultimodella rassegna “Su il” giunta alla terza edizione. Sabato sera alla sala ex calibratura della ceramicadi Ponzano Magra va in scenaappuntamento della manifestazione organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi che ha curato gli appuntamenti con Lella Costa, Serena Dandini e Ascanio Celestini e della compagnia La Corte di Spezia che si è occupato della sezione dedicata al teatro non professionista. Sabato sera saranno protagonisti proprio gli attori della compagnia spezzina La Corte con lodal titolo “Il Dio del massacro” famosa commedia della drammaturga francese Yasmine Reza, per la regia di Maria Grazia Chilosi. A interpretare loteatrale, saranno Assunta Rubini, Rolando Neri, Elisa Galloni e Gaetano Vacca. Audio e luci sono a cura di Loris Gianardi. Inizio alle 21.

A Mirabilandia il 22 e il 23 giugno i Winx Fairy Days - In programma anche la Winx Dance Challenge, una sfida all'ultimo ... Infine, Winx Cosplay Club Reunion sarà l'occasione per ammirare ...successo tra i visitatori del parco" aggiunge Lorena Vaccari, ... torinoggi

