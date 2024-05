Stile normcore | essere normali è la vera rivoluzione?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Life&People.it «In natura non esiste niente di così perfido, selvaggio e crudele come la gente normale»: il pensiero di Herman Hesse non lascia spazio all’ingenuità e smaschera l’astuzia dell’umano nel manipolare qualsiasi cosa a suo favore, inclusi i codici vestimentari. Loè presentato comeutilitaristica in grado di annullare le stravaganze e i dettami serrati della moda. Tuttavia, le mise rassicuranti, rilassate – insomma “” – che lo caratterizzano, possono offrirsi a diverse letture, in modo più o meno consapevole. LoIl termine “” deriva dalla fusione delle parole “normal” e “hardcore“: descrive una ideologia che si traduce, soprattutto, nel vestirsi in modo meno espressivo e appariscente possibile. Ciò permetterebbe anche di fare economia sugli indumenti, preferendo capi a basso costo. Una convinzione condivisa dai giovani nativi digitali – i geek – che vivono nelle grandi metropoli, sintetizzabile con il recupero dell’estetica grunge.

Il femminismo è una rosa: vestire romantico non esclude l'autodeterminazione - Come lo stile normcore, questo ra­fforzava la tensione tra visibilità e invisibilità: non mi vestivo per quel tipo di attenzione, ma con un'altra intenzione " per sottolineare che ero una persona ... ilsole24ore

In "Challengers" la moda c'è ma non si vede - In Challengers infatti lo stile più diffuso è il cosiddetto normcore, i vestiti 'normali': magliette senza logo o di marchi comuni, jeans, scarpe da tennis, niente che possa attirare l'attenzione e ... ilpost