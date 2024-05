Stefano De Martino promosso su Rai 1 con Affari Tuoi e un contratto di quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mentre festeggia il successo di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, giunto all’ultima puntata,De– stando a quanto riporta Dagospia – avrebbe firmato unimportante di bencon la tv di Stato. E non è tutto, infatti, il conduttore sarà al timone di “” su Rai 1, rimasto orfano di Amadeus che inizierà una nuova avventura sul Nove la prossima stagione televisiva. Notizie che per ora sono indiscrezioni, ma che dovrebbero essere ufficializzate alla presentazione dei prossimi palinsesti Rai il prossimo 19 luglio a Napoli. Insomma un percorso in crescita per l’ex ballerino di “Amici Di Maria De Filippi” che, tra le altre cose, si è anche cimentato con un one man show sempre su Rai 2 il 26 dicembre con “Da Natale a Santo” e ha girato l’Italia in tour con “Meglio Stasera”, scritto dallo stessoinsieme con Riccardo Cassini. Sul palco il conduttore era accompagnato dalla band di un altro suo programma di successo “Bar Stella”, la Disperata Erotica Band, e dal corpo di ballo.