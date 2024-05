Stefano De Martino firma il contratto pluriennale con la Rai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il conduttore televisivo sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2 Il timone di Amadeus passa aDe? Con una nota la Rai ha comunicato che “Dehato un accordocon Rai. Desarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione” si legge. Secondo Dagospia, “il– oltre a prevedere un mega compenso – spazierebbe tra access e prime time e comprenderebbe anche l’opzione Sanremo post Conti. Dell’accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che Depossa apparire all’Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate” riporta Sky Tg24.