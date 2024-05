Stefano De Martino chiude la stagione di Stasera Tutto è Possibile

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024)De(Us Rai) L’arrivederci saràsu Rai2. Il bentrovati potrebbe essere in autunno su Rai1.Dela suatelevisiva conmentre all’orizzonte si intravede undebutto sulla rete ammiraglia alla guida di Affari Tuoi. Proprio come accaduto con STEP, il conduttore si troverebbe a raccogliere il testimone da Amadeus. Depresenta il programma con la stanza inclinata dal 2019 ed è riuscito a mantenere e a rinverdirne il successo. Quella che siè l’edizione più seguita degli ultimi anni (il comunicato stampa la definisce la più vista di sempre – con buona pace di Amadeus – ma in realtà i valori assoluti in passato sono stati più alti e c’è stato il cambio del perimetro auditel che ha fatto lievitare lo share). Gli ospiti dell’ultima puntata di2024 Il tema dell’ultima puntata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “Olympic STEP” e avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Barbara d’Urso), anche Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa.