Statale delle Puglie - il piano operativo per ridurre i disagi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPesso la Prefettura di Avellino, si è tenuto un COV (Comitatoper la Viabilità) alla presenza, tra gli altri, di tecnici Anas, del Sindaco di Ariano Irpino e di altri rappresentanti del Comune, della Provincia di Avellino eForze dell’Ordine Locali, in merito ai lavori di manutenzione in corso sul viadotto al km 23,200 della SS90 “”, avviati questo lunedì 20 maggio. L’intervento – che richiede l’attivazione del senso unico alternato (già attivo con semafori “intelligenti”), per un investimento complessivo di 3 milioni di euro – consisterà soprattutto nel risanamento strutturale degli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, nella installazione di nuove barriere stradali e nella sostituzione degli appoggiopere, oltre alla nuova pavimentazione stradale, compresa la relativa segnaletica Per attenuare idurante l’esecuzione dei lavori è già stata garantita da Anas la presenza di personale su strada in corrispondenzaaree di cantiere nelle ore di punta e sono stati individuati percorsi alternativi consigliati, durante le fasce orarie più trafficate, per i quali è stata garantita un’ulteriore implementazione della segnaletica di preavviso in loco: per la circolazione leggera all’interno del centro abitato di Ariano Irpino (con indicazioni in corrispondenza della rotatoria di ‘Rione Martiri’), per quella pesante lungo viabilità provinciale.