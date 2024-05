Stage di Capaci - ricordare Giovanni Falcone attraverso le sue parole

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) : monito per il presente, speranza per il futuro Le frasi di, magistrato antimafia italiano ucciso dalla mafia nel 1992, continuano a risuonare con forza e attualità a distanza di oltre trent’anni. Le sue, cariche di coraggio, lucidità e determinazione, rappresentano un monito per tutti coloro che combattono contro la criminalità organizzata e l’ingiustizia. Alcune delle frasi cheha pronunciato nel corso della sua vita ci restituiscono dei messaggi di speranza e coraggio. “La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”. Questo concetto sottolinea la responsabilità di tutti noi nel contrastare la mafia.