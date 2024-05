St Etienne-Rodez venerdì 24 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo un’epica battaglia terminata ai calci di rigore ilsi è guadagnato la possibilità di sfidare il St.per decidere chi sarà l’avversario del Metz nello spareggio promozione/retrocessione in Ligue1. La squadra di Dall’Oglio arriva all’impegno dopo aver perso clamorosamente nell’ultima giornata contro il già retrocesso Quevilly Rouen. Una vittoria avrebbe dato il secondo posto in virtù del pareggio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dopo un’epica battaglia terminata ai calci di rigore il Rodez si è guadagnato la possibilità di sfidare il St. Etienne per decidere chi sarà l’avversario del Metz nello spareggio promozione/retrocessione in Ligue1. La squadra di Dall’Oglio arriva all’impegno dopo aver perso clamorosamente nell’ultima giornata contro il già retrocesso Quevilly Rouen. infobetting

Dopo un’epica battaglia terminata ai calci di rigore il Rodez si è guadagnato la possibilità di sfidare il St. Etienne per decidere chi sarà l’avversario del Metz nello spareggio promozione/retrocessione in Ligue1. La squadra di Dall’Oglio arriva all’impegno dopo aver perso clamorosamente nell’ultima giornata contro il già retrocesso Quevilly Rouen. infobetting

Le partite di oggi, venerdì 24 maggio 2024 - Calciomagazine - Anticipo del venerdì anche in Spagna e in Liga . Alle 21 di scena ... Etienne - Rodez , semifinale in gara secca degli spareggi ... calciomagazine

Le partite di oggi, venerdì 17 maggio 2024 - Calciomagazine - ... venerdì 17 maggio 2024 Calcio in tv oggi, venerdì 17 maggio 2024 ... Etienne 20:45 Rodez - AC Ajaccio 20:45 Troyes - Annecy 20:45 ... calciomagazine