Sport | Morace M5S - ' certificato contro molestie sui minori'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Il numero dei casi di violenze esessuali consumati tra i campi o i palazzettiivi è in continuo e preoccupante aumento. L'ultimo allarmante dato di una crescita dell'80% delle denunce presentate su questi reati nei confronti degli iscritti delle Federazioniive nazionali non può essere sottovalutato dal Coni né tantomeno dalle forze politiche. Gli abusi sessuali suinellosono una piaga che va contrastata a livello europeo copiando il modello australiano del “working with children”". A proporlo è Carolina, ex giocatrice 'azzurra' e candidata nella circoscrizione Centro alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle. "In Australia infatti - spiega laiva - per gli allenatori e gli istruttori di attivitàive è obbligatorio richiedere undi idoneità che accerti, per esempio, la condotta professionale e la fedina penale che deve essere pulita.