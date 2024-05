Speriamo tua figlia | insulti su Rosalinda Cannavò La risposta è da applausi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un messaggio al veleno quello inviato da un utente a, attrice ed ex gieffina in attesa di un figlio dal suo compagno, Andrea Zenga. Tutto è partito da un bigliettino d'amore cheha lasciato al fidanzato e che lui ha deciso di ripostare nelle sue storie Instagram. "Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita", si leggeva sul biglietto. E proprio questa dedica romantica ha scatenato parole aberranti da parte di un follower. "Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi - recitava il messaggio choc -. Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva.tuadiventi anoressica... sai che ridere". Il riferimento è ai disturbi alimentari di cui laha sofferto in passato senza mai farne mistero. Ne aveva ampiamente parlato lei stessa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'attrice, poi, è riuscita ad uscirne.