Spazio co-working 27 negozi - 5 ristoranti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dall’hub Enjoy per i servizi di car sharing, unico nel Sud Milano insieme a quello di Humanitas, alle colonnine per ricarica delle auto elettriche. I numeri di Scalo crescono di anno in anno. Terminato l’ampliamento accoglierà 32 nuove unità di vendita di cui 27e 5, garantendo la creazione di 300 posti di lavoro che si andranno a sommare agli oltre 1.200 attuali. Di questi oltre 200 sono posti di lavoro andati a cittadini locatesi. Ma non solo, all’interno della nuova struttura, 1.300 metri quadrati sono destinati a unoco-per imprese e imprenditori, liberi professionisti e per il bacino universitario. In questoavrà sede anche l’House Of Innovation di Retail Hub, un ambiente innovativo per sperimentare la frontiera dei nuovi servizi pensati per il consumatore nativo digitale. Scalo Milano fra l’altro segna ancora record e diventa l’unico Outlet a 4 piani sul territorio nazionale.