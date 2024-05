Spari contro abitazione a Pomigliano d’Arco | colpite anche tre auto - indagini in corso

(Di giovedì 23 maggio 2024)– La scorsa notte, in via Roma a, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuocole mura perimetrali di un’. Alcuni proiettili hanno raggiuntotreparcheggiate nelle vicinanze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, insieme ai colleghi della stazione di. Lesono attualmente inper determinare la dinamica e la motivazione dell’episodio. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'articolo proviene da Prima Campania: news 24 ore su 24. .

Spari contro un'abitazione lungo via Roma: colpite anche auto - Colpi d'arma da fuoco in strada nel Napoletano. Accade a Pomigliano d'Arco, poco dopo l'una del mattino, in via Roma. I colpi sono stati esplosi contro le mura perimetrali di un'abitazione al civico 193. Alcuni dei proiettili hanno colpito anche tre auto parcheggiate. ...

Furiosa: A Mad Max Saga, la nascita di una guerriera. La recensione del film - Una vicenda che si dipana nell'arco di 15 anni. L'epopea di una ...in bianco e nero di una fila di alberi sconquassati dall'onda d'...Saga sarà presentato in anteprima a Cannes Anya Taylor - Joy contro ...