Spari al Villaggio Prenestino a Roma - grave una donna anziana

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sparatoria questo pomeriggio al, alla periferia di. Un'automobile si è avvicinata a un'altra autovettura e ha esploso uno o più colpi di pistola. All'interno del mezzo colpito c’erano due donne, una delle quali - un'di 81 anni - è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. L'auto da cui sono partiti i colpi è poi fuggita via. Indenne l'altra, una 54enne. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini.

