Sparatoria in Piazza | Ferito un Consigliere Comunale - Arrestato l' Attentatore

(Di giovedì 23 maggio 2024) Teramo - Colpi di pistola inMarconi a Nereto:ile provinciale Luciano Giansante.l'aggressore, un 56enne del luogo. Nella tarda mattinata di oggi, A.G., un uomo di 56 anni di Nereto, ha sparato diversi colpi di pistola, ferendo Luciano Giansante,di Martinsicuro eprovinciale. L'attacco è avvenuto mentre Giansante stava consumando un aperitivo in compagnia di un amico inMarconi. All'arrivo dei carabinieri, l'aggressore si è barricato in casa. Dopo un assedio durato due ore, l'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine grazie all'intervento congiunto di polizia e carabinieri. Portato in questura, gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i fatti e comprendere le motivazioni dietro il gesto. Su disposizione della PM Francesca Zani, A.G. è stato successivamente. Luciano Giansante ha riportato ferite superficiali alla gamba e le sue condizioni sono buone.

